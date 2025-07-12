114分科歷史／美蘇冷戰、西安事變入題 考生：有鑑別度

大學分科測驗今天第二天，上午第一節考歷史，桃園市立南崁高中、陽明高中、桃園高中受訪學生反映今年考題整體難易度中等，外國史美、蘇冷戰各自堅持民主、共產意識形態、蔣中正剿匪與中國史西安事變，秦漢戶籍都入題。

南崁高中考生表示，台灣史的部分考清朝時期台灣開放的貿易港口，這部分需要整合分析，沒辦法靠死背拿分，外國史、中國歷史的考題都有難度，像歐洲史談統一，需要融會貫通找出答案。

陽明高中考生表示今年題目難易度適中，有鑑別度，部分手寫題需要思考，中國史有難度，西安事變要能完整答題，平時的閱讀素養很重要；另外，今年手寫題文言的題目比較少，寫起來就不會太難。

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