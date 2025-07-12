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114分科歷史／題幹短但「直球對決」具挑戰性 師：史料判讀、推理決勝負

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分科測驗第二天，各高中應援團於考場門口為考生加油打氣。記者曾原信／攝影
分科測驗第二天，各高中應援團於考場門口為考生加油打氣。記者曾原信／攝影

114分科測驗今邁入第二天，首節考歷史，大考中心也邀請雙北地區高中教師群協助解題。教師群評析，今年歷史科難易適中，但相較去年有挑戰性，五標可能較去年降低。以往較長題幹多要求學生從中找資料，今年字數少但形同「直球對決」，講求判讀與推論，甚至進入時代、歷史人物的心理加以分析。

解答整理包

建國高中教師莊德仁表示，今年簡述題與史料閱讀形式題數相當，但不少題目超越閱讀層次，要求學生具備相當的歷史知識和因果推理能力，而非過往從閱讀題幹找答案。

莊德仁以35-37題為例，他指出，題幹談論開港通商看似為經濟史，但35題卻是以政治史角度向學生提問；37題更具挑戰性，官方規定洋商不得在鹿耳門貿易，但洋船仍在此卸貨，題幹中未提到該點，要求學生先理解商人的習性自行推論，具挑戰性。

莊德仁也說，38-40題談論安內攘外，過去課本中多提到此為當時蔣中正的態度，但試題改以「誰得利」角度切入，要求學生判讀政策下的得利者、受害者，講求進入當時歷史人物的情境，而非只是復述過去課本內的記憶知識。

再者，莊德仁表示，43-45題「出得很漂亮」，史料講述冷戰下美蘇均以安全為考量，蘇聯之所以東擴，也是為了掌握安全感。該題告訴學生，不同立場的政權都能進行歷史論述以此合理化自身行為，學生當然也能換位思考對方立場。

闈場內教師評析，今年試題著重概念運用和細節，測驗並非要考生熟記制度的名稱，而是要能理解治隊背後設計的緣由和概念。如16題申報戶籍，側重要考生思考戶籍與國家統治的關係；再者，試題也重視史料分析和詮釋，如38-40題，要求本於學者的討論分析同一政策對不同對象造成的利弊，考生須結合當代國家處境來理解學者分析。

闈場內教師也指出，試題也講求掌握史學發展歷程，並透過課程探究與實作方法來提取、分析資料訊息的能力，如考察北周受北齊陶俑風格影響的32題、二戰後美蘇對國家安全需求不同的45題，考生可能第一次看見該素材，但只要結合所學的時代脈絡，應不難解讀。試題整體而言算難易適中。

闈場內試考生說，今年台灣史、中國史、東亞史、世界史分布大致相同，試卷難度中間偏易，非選題難度稍高，作答時需看清題幹的要求，才不會忽略重要的關鍵。純背誦的考題不多，側重考生獨立思考能力。

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