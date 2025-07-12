114分科歷史／難易適中 題目藏細節 考生：題幹長像考閱讀測驗

大學入學分科測驗今天進入第2天，第一節考歷史，台南二中考場學生反映，題目不難，但也不會太簡單，熟讀課本並能融會貫通就難不倒。但有部分題目暗中藏細節，看題目時要仔細，漏掉細節可能會卡關。有考生說，部分題目的題幹滿長的，像在考閱讀測驗。

今天考歷史、地理、數乙、公民，主要是社會組考生的戰場，也有少部分跨組的考生來挑戰，歷史考完後，考生認為和這2、3年的題目難易度差不多，以往歷史題被年代等細節，要背得死去活來，現在死背的題目少了，而且是年代等細節都直接寫在題目上，是比以前輕鬆多了，不過，現在的題目重視素養，若課本沒熟讀及融會貫通，還是無法拿高分。

考生說，非選題和多選題的題幹都滿長的，但閱讀時必須細看，不能約略式的看，如有一題組是在問澳門的「大三八」建築風格是哪一個教派傳過來，就必須仔細看，特別是「澳門」不能沒看到，印象中在課本沒讀過這一建築風格，但因澳門曾遭葡萄牙統治，從這一細節，可推出是哪個教派所引進。

這次歷史題目也有圖表但較少，有一題是考四川在清末民初死亡率大增，讓考生從圖表去判斷。考生說，題目不難，用心想一想就能找出正確答案。非選題部分，讓考生印象深刻的是，問蔣中正在國共抗日時期，剿匪與抗日的難處。

南二中考生說，今年歷史題中規中矩，從題目來看，學生不用太多時間去死背時間等細節，把握關鍵史料並能融會貫通就可。

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