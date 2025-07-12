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114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

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114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗歷史，考生反映比歷屆簡單。記者郭韋綺／攝影
114分科測驗歷史，考生反映比歷屆簡單。記者郭韋綺／攝影

114分科測驗歷史，考生反映比歷屆簡單，手寫題稍有難度，層面較廣，從歐洲宗教教派及建築風格、清代台灣通商港口開放議題到國共內戰和聯俄容共的轉變，有熟讀都好發揮。

解答整理包

鳳新高中考生朱冠擇說，歷史沒有很難，題目幾乎都找得到答案，但有少數幾題事件，歷史課本或歷屆刷題時，比較少讀到，例如華北漢人要繼續耕作還是要把漢人清除放牧土地，是哪個事件決策。

另外還考到印度獨立及殖民背景，因當時是英國殖民，當甘地到大學演講的語言，英語是當時統治高階層的官方語言，與印度語當地人語言對比，不同階層、語言有所不同。

被問到考卷是否帶有意識形態濃厚，朱冠擇認為還好，沒有意識形態關聯，歷史書上都有記載這些史實。

福誠高中張姓考生說，自己是自然組，寫歷史科也沒感到特別難度，手寫題觸及國共議題，丟出史料，對於要反共還是抗日，要考生闡述對共產黨的情勢及蔣中正的為難之處，有讀到這段歷史，都很好作答。

鳳山高中李姓考生說，這次考題滿有以往分科測驗的趨勢，題目偏向素養，閱讀結合所學的結合得出最好答案，這是他做完這份考卷的心得，死背專有歷史事件並不能完全幫助作答，時事題部分，印象深刻是男女平權的探討、原住民族權益的相關議題都有入題。

雄女的姜姓考生與林姓考生認為考題難易度中等，常出現台灣近代史與中國史，學測常考的世界史反而不多。

前鎮高中李姓考生認為與歷屆考古題相較而言，此次歷史題目中等，有些細節需要考驗對各時期的認知，較倚靠記憶點，思考推理或邏輯部分少；印象深刻的是建築風格對照年代宗教特色，認為較過去考題平鋪直敘而言，細節延伸度較強。

鳳新高中蔡姓考生認為分科歷史較學測簡單，整體較為直觀，只要抓住題幹細節便能回答；題型上中規中矩，感覺上必修比例較高。

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114分科測驗歷史，考生反映比歷屆簡單。記者郭韋綺／攝影
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歷史科 114分科測驗

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