建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
建臺高中近日發生集體報錯科目事件，導致23名應考生無法獲得補救，只能硬著頭皮應考。事件引發外界關注，矛頭多指向校方教務主任，但有學生爆料指出，學校高層陷入混亂，校長缺位、董事會分裂，導致管理失序，問題根源其實在高層權力鬥爭。
一名建臺高中學生在社群平台「threads」表示，學校現無正式校長與董事長，董事會因派系惡鬥陷入停擺，前任校長留下諸多問題後離職，新校長也未能任滿即請長假。學校高層缺位，讓教務主任成為所有行政工作的承擔者，承受巨大壓力。
學生進一步透露，出包的是註冊組長，雖然教務主任具有監督職責，但她不僅代理校長職務，還身兼四個班級的英文教師，並主動在晚自習陪伴學生，工作量遠超常人。
該學生強調，教務主任日以繼夜工作，回家常常已是深夜十一點多，且薪資僅十多萬元，卻成為外界攻擊的焦點，令人同情。真正受害的應是那23名受影響的學長姐，以及全體學生的受教權益。
學生指出，教務主任目前肩負專任教師、主任與代理校長三重角色，工作負荷沉重，註冊組長出錯後恐怕也將離職，導致學校師資嚴重短缺，甚至可能影響新學期能否正常開學。
針對這起事件，有媒體報導，走人的是擔任老師的註冊組長。教務主任陳瑩樺回應強調，她和註冊組長都沒請辭，組長是行政人員，也非老師，目前校方將重點投注在考生，希望能在這次錯誤中幫學生找到合適的大學與科系就讀，校方以後也將就分科測驗增加「第三方」人力的糾錯機制。
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