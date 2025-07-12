高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科測驗前發聲 名醫讚：氣度超乎想像

近日一名高中生因在學習歷程檔案中被發現「最佳辯士」一詞誇大，導致多所大學醫學系錄取資格被取消。該學生參加分科測驗，並在限動發文感謝支持與批評他的朋友，對此，精神科醫師沈政男在臉書發文誇獎，這名學生虛心受教、傾聽批評，身段格局及修辭，都不輸老練的政客。

沈政男在臉書發文指出，這名學生在面對逆境時，還能保持正面樂觀的態度，令人敬佩。他強調，「最佳辯士」並非只是口頭辯論，而是能用行動證明自己的人生態度，該學生正是人生賽場上的真正「最佳辯士」。

沈政男認為，這位學生展現出的身段、格局及修辭，甚至不輸一些老練的政客。他對學生的考試實力有信心，預期分科測驗能順利考取醫學系，並表示這段苦澀經歷將成為未來甜美的回憶。

此外，沈政男指出，該學生本是好心分享學習歷程，卻遭到嫉妒與挑剔，受到不公平對待。他期盼學生能在考後反思此次事件，理解其背後深層的制度和文化問題，並能在未來醫學職涯中關注社會議題，付出更多。

沈政男表示，這起事件也反映出台灣教育與社會環境中存在的矛盾與挑戰，顯示單靠個人努力可能無法改變整體局勢，需要更多人的合作與制度改革。

最後，沈政男呼籲社會對這些年輕學子保持耐心與支持，期望他們能克服困難，持續為國家與社會的進步貢獻力量。「希望你們當了醫生以後，可以持續關心社會！」

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