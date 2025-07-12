建臺高中報錯考科烏龍 律師：學生可能以1原因請求國賠

大學分科測驗昨天、今天登場，苗栗縣私立建臺高中集體報錯學生考科，23名學生受影響。律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，學校理應要負責，另外依照大法官釋字第382號的見解，私立學校在實施教育之範圍內屬於行政機關，也就是說，學生也可能以學校的人員有過失致學生受有損害，而請求國家賠償。

「建臺高中最出名的時刻」，王至德表示，學校出了大包，一直到學生收到應試通知的簡訊後才發現出錯。大考中心為求公平性，無法提供補救措施。學生承受苦果，可能得放棄原來想要念的科系，或是重考一年。

王至德表示，出了這麼離譜的事情，自然是要有人負責的，首先是承辦老師因為自己的過失，而造成學生們的權益受損，有可能可以依照侵權行為的規定請求損害賠償。另外，老師是學校的受雇人員，學校自然也是要負責。

另外，王至德表示，依照大法官釋字第382號的見解，私立學校在實施教育之範圍內屬於行政機關（具有與機關相當之地位），學生也可能以學校的人員有過失致學生受有損害，而請求國家賠償。他也很好奇，這樣的損害，法官會覺得要判賠多少才夠？一年的青春要怎麼計價？這就留給法官去傷腦筋了。

其他網友表示，「這恐怕不只一年的青春，而是一輩子的功名成就和未來可能性」、「離譜，無法原諒及彌補的錯誤」、「告學校賠償，應該是可以的事情」、「可憐的孩子們要承受大人的失誤」、「這樣的錯誤真的太奇葩了，這麼重要的事情怎麼能這麼隨便」。

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