大學分科測驗登場 建臺科目錯置考生1人「棄考」 苗栗考區31人缺考
大學分科測驗今天起登場，苗栗考區由國立聯合大學承辦，考場設在聯大第一校區，私立建臺高中因報考科目被錯置受影響的23名考生，其中一人報考第3類組，已決定棄考，選擇重考；校方在今、明2天考試結束後，將接連在14、15日辦家長說明會、學生座談會，希望盡可能彌補這次因學校作業疏失造成的影響。
建臺高中今年有27名應屆考生報考分科測驗，除了第1類文組4名考生未受影響，其他23人都因選填的科別被錯置可能出現不利影響，其中第3類理組想進醫學、藥學等科系的5名學生因生物科被誤報為歷史，衝擊最大，今天未到場的考生就是其中之一。校方表示，這名考生昨天得知大考中心確定不接受補救方案後，就決定棄考，並取得家長同意。
建臺高中教務主任陳瑩樺表示，分科測驗結束後，校方在下周一（14日）將針對家長辦說明會，當面表達歉意並說明發生疏失的緣由和處理作法，並傾聽家長心聲；隔天15日辦學生座談會盤點學生選填志願的意向，並請專家分析，家長也可參加；兩場會都不對外開放。
分科測驗成績29日寄發，當天及隔天30日，將由校方和縣府支援的輔導團隊採取一對一的方式協助學生選填志願。此外，目前已有家長提出要求補償學生重考補習及相關費用，校方會在14日說明會彙整家長意見提交董事會裁示。
分科測驗苗栗考區共301名考生，試務中心規畫9間試場，其中1間為特殊考生試場。不同於往年的大學指考，考生人數更少，整個考場雖顯得有些冷清，但還是有家長陪考；除了特殊考生試場1人應考，另有3間試場會出現僅1人、4人、7人應試的場景。
苗栗考區總幹事、國立聯合大學教務長林永昇表示，苗栗考區首日共31人缺考，有3起違規，都是考生未持有效證件正本應試，且未於規定時間內送達。今天首日考試上午考物理、化學，下午為數學甲、生物；物理缺考6人、化學缺考7人、數學甲缺考8人、生物缺考10人；第一天考試秩序良好，未發生重大違規、舞弊；明天仍有歷史、地理、數學乙及公民、社會4科測驗，至下午5點30分考試結束。
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