114分科生物／基本題多「有讀到就有分」 有部分陷阱題
分科測驗昨最後一節考生物，補教老師游夏表示，試題會鼓勵到認真讀生物的學生，可說讀了就有分。他分析，今年基本題稍多，對一般程度學生有利，有部分陷阱題，高分群學生依然會出錯，難易度和去年相近。
預估五標為五十三、四十八、卅八、廿九、廿三級分，均標和後標較去年高一級分，其他維持。
游夏提到，今年圖表及數據相對往年來得少，跨類組學生會因為沒讀到較不利，三類組考生較吃香。植物學、生物學、遺傳演化學題目較多，但考法不難，而生命科學研究歷程題目特別多，凸顯「生命科學不是背科，而是科學推論題。」
游夏表示，第十題和第十四題考演化。第十題考擾動，「有讀到就會有分。」第十四題也考演化，但Ｅ選項的「分歧演化」課本沒提到，作答時可能需要多思考。
游夏也提到，今年實驗題考每個實驗的原理，考重要專業知識，「不能靠死背」。手寫題則要求考生設計實驗，要設計出對照組和實驗組，推測可能很多人拿不到滿分，
北市教師解題團隊、建中教師周麗芬表示，今年生物難易適中但鑑別度高，圖表題共十九題，考核能力和往年近似，都要求學生先具備各章節知識，融入歸納、分析、探究能力。周麗芬說，今年試題整體側重圖片判讀、閱讀、擷取資訊及科學研究方法，大部分仍是科學素養題，但無熱門時事較可惜。
北市大同高中社會組的鄭姓考生笑說，題目直觀而單選題又是「背多分」，自己報考七科，運氣好也許可以轉讀三類科系；雄女顏姓考生則認為今年試題仍有挑戰性，出題細膩外且線索隱晦，要對該領域所有細節、關聯性有扎實的認識才能作答。
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