114分科物理／半導體入題 素養題是決勝關鍵
分科測驗昨第一科考物理，補教老師表示，這是一份有創意且具鑑別度的題目，難度沒有堆積在其中某個大題，計算也不複雜，還結合科技趨勢話題半導體製程，不過題目本身不難，出得「很佛心」，考題新穎也讓許多考生印象深刻。
補教預估頂標和前標為四十九和四十二級分，都比去年提升一級分，均、後、底標則跟去年一樣，分別為廿八、十八、十四級分。
北市教師群、建中教師陳泓志分析，今年物理計算量較多，如第九題思考時需「轉兩個彎」，整體評估難易適中，計算雖稍多，不過較貼近實際的實驗計算狀況。
松山高中教師蔡皓偉則分析，今年決勝關鍵在廿四至廿六題組，主軸為半導體製程，但出現少見的對數圖，評估是鑑別學生程度高下的關鍵。以廿六題為例，需找出波長範圍，其實能在圖中找答案，但若學生解讀題幹有問題，要拿分非常困難。
建中教師賴奕帆表示，物理科總分一百分，計算題都放在單選題，另有高達十四分實驗題，如廿一至廿三題題組的電位線和電場實驗裝置，只要學生過去有留心於實驗，應能順利回答。
補教物理教師陸怡中分析，今年度試題維持一○八課綱以來的創意，並更勝去年，難度都分散在各題。最後一題組（廿四到廿六題）考到半導體製程中曝光機等相關概念，只是把半導體當「引子」，實質還是考相關觀念，沒有超出課綱內容。
台南一中考生反映題目出得中規中矩，沒有特別刁難；台中一中學生認為，較新穎的題目在手寫最後一題，跟半導體製程相關，關於「光的強度衰減係數」，「純粹的素養題」，看懂就很簡單；北部學生認為有不少送分題，甚至比模擬考簡單。
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