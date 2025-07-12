114分科化學／圖表多、難度魔王級 考生信心遭打擊

聯合報／ 記者馮靖惠許維寧鄭惠仁陳敬丰林佳彣郭韋綺／連線報導
114學年分科測驗昨天登場，首日依序考物理、化學、數學甲、生物。考生在走廊複習等待考試開始。記者林伯東／攝影
114學年分科測驗昨天登場，首日依序考物理、化學、數學甲、生物。考生在走廊複習等待考試開始。記者林伯東／攝影

北市高中教師解題團一致認同，今年分科測驗化學科「偏難」，對中間程度學生影響較大。補教老師則說今年是一○八新課綱實施以來最難的一年，「考題出得用心，但考生會害怕」；考生也直呼昨天才考第二科，就遇上「魔王級」的化學，打擊信心。

補教預估頂標四十五、前標卅八、均標廿八、後標廿一、底標十五級分。

建中教師趙君傑指出，今年化學科基本題偏少、題數比去年略多，且圖表題配分從去年六十四分增為七十二分，為近年最高，也因圖表題多，學生必須重新整理化學知識，針對圖表分析、推理才能作答。

北一女中教師江慧玉表示，今年化學科試題敘述較靈活、新穎，如廿三至廿五題組，圖的縱軸使用沸點，顛覆過去常用蒸汽壓的表述方式，需要花時間理解分析。

中山女高教師劉泓其也談到，廿三至廿五題組稍微顛覆考生既成觀念、較「反直覺」，但只要可利用實驗數據，推導至沸點和蒸汽壓的關係，就可作出合理判斷。

補教老師則認為，今年要拿高分，圖表判斷要敏銳，相當考驗考生「數值估算」的能力。「比較少基本分」是這份考題的小缺點，不過參加科展、科學班的頂尖學生寫起來會得心應手。

「新課綱實施四年來最難的一年，」補教老師黃鑫說，考生寫起來會有滿大挫折感，多選題十六、十七題已經跨到大學實驗範圍，如果學生只做課綱內實驗，或僅讀課內範圍和寫歷屆試題，很難拿高分。

補教老師江青釗坦言「衝擊很大」、「十年來解得最痛苦的一次」，一堆圖表一堆數據，「光是最後一個題組，連我都開始恍神」，因為數據不明確，點很不好抓，他帶著全國前廿名的學生解題，學生也覺得不簡單。建議考題還是要讓中等程度考生有成就感，把課綱內實驗拉進來，出個大概四十、五十分左右的占比會更好。

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