114分科數甲／題目平易近人 「幾何」分高下

聯合報／ 記者許維寧馮靖惠林佳彣郭韋綺陳敬丰鄭惠仁／連線報導
大學分科測驗昨天登場，首日考物理、化學、數學甲、生物四科，只見考生在走廊複習等待考試開始。記者林伯東／攝影
大學分科測驗昨天登場，首日考物理、化學、數學甲、生物四科，只見考生在走廊複習等待考試開始。記者林伯東／攝影

大學升學分科測驗昨登場，下午考重點科目數學甲。北市教師解題團評析，今年簡單題目略多，陽明高中教師蘇順聖表示，尤其開篇單選題，「簡單程度我自己都嚇一跳。」補教數學老師解創智也認為，數甲平易近人，單選題異常簡單，部分題目仍考驗學生幾何圖形解讀能力，

補教預估頂標、前標、後標和底標各降一級分，五標分別是四十四、卅七、廿七、十七、十一級分。

今年分科測驗總計三萬九一九○人報名，昨天首日考數學甲、物理、化學、生物四科，缺考率以生物科最高，缺考率為百分之十，數甲、物理的缺考率則都是百分之七點二、化學科缺考率百分之七。

根據大考中心統計，昨首日仍查獲五十一件違規，最多樣態為未攜帶應試有效證件正本廿件，其次為考試鈴響後仍持續做答十一件，另外還包括行動電話未完全關機、考試期間飲水等。會依規定將違規案提報至考試委員會審議後裁決。

蘇順聖指出，今年數學甲開頭單選題不少題目都能直接應答，如第一題，不僅給了圖也點出對稱軸，看圖就能找答案；第二題給予正立方體圖，純有空間概念就能作答；第四題為二次曲線，看到方程式後直接畫圖即迎刃而解。

不過成功高中教師許為明提到，今年複數試題相對困難，一是題型少見，二是亦考幾何與代數，但只要學生順著選項慢慢思考，會發現其實選項都有提示作用，對解出答案有幫助。

解創智表示，五、六兩冊試題占比超過一半，第三冊圖形也很重要，提醒高中生要好好念，最後見真章、分高低的還是「幾何」。考生作答時的ＥＱ及時間分配也是決勝關鍵，最後兩題混合題還算容易，但若前面花太久時間解題，後面時間可能不夠。另外，這次難題分布平均，都壓在各大題的最後。

至於兩個題組，題目敘述稍長，但解創智認為不會造成學生太大困擾。最後一題考微積分，十五、十六題都是證明題，得分差距關鍵在敘述完整，「立論有據」就能夠拿到不錯的分數。

松山高中徐姓考生表示，今年觀念題多、計算量普通，最後提早交卷；台中一中林姓學生則說，選擇題比往年簡單，一看就知道要用什麼概念解題，非選題則較難，如非選旋轉體計算，雖然猜到會考，但計算仍相當複雜。

雄中楊姓考生表示，選填題考坐標空間及複數平面等兩大題稍難、考得較靈活，需要思考一下。

台南考場也有學生表示，部分題目具挑戰性，如多選題求三點共線的複數，但整體而言和學校段考相比，還是學校試題比較難。

雄中 補教 松山高中 數甲 數學 大考中心 114分科測驗

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