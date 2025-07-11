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114分科生物／基本題多！補教估均後標比去年高1級分 曝1原因很多人拿不到滿分

聯合報／ 記者馮靖惠／即時報導
114學年分科測驗今天登場，首日依序考物理、化學、數學甲、生物。考生在走廊複習等待考試開始。記者林伯東／攝影
114學年分科測驗今天登場，首日依序考物理、化學、數學甲、生物。考生在走廊複習等待考試開始。記者林伯東／攝影

大學分科測驗第一天最後一科考生物。補教老師游夏表示，這份題目會鼓勵到有認真讀生物的學生，因為「讀了就有分數」。他分析，今年基本題多一點，對程度一般的學生比較有利，但因為仍有部分陷阱題，所以高分群學生依然會出錯。整體難易度跟去年差不多，預估五標為53、48、38、29、23，均標和後標都比去年高1級分，其他跟去年一樣。

解答整理包

補教生物教師游夏說，過去分科測驗的生物科考題很難，寫起來很辛苦。今年在解題時，原本以為會越寫越難，但寫起來的感覺，不像以前那麼艱澀。

游夏提到，今年生物科題目平易近人，「問句明確，考點清楚」，考生比較不會混淆，也不容易產生爭議。另外，這份考題對於有努力的學生來說非常有利，他解釋，因為過往幾年的考題，圖表和數據分析特別多，考生程度不易區分。今年的圖表及數據相對較少，對跨類組學生比較不利，因為沒讀到。三類組考生會比較吃香，換言之，這是一份鑑別度非常高的題目。

分析考題內容，游夏說，延續去年特色，植物學、生物學、遺傳演化學的題目都蠻多的，所幸考得沒有很難，如果有掌握住，分數會不錯。另外，生命科學研究歷程的題目特別多，凸顯「生命科學不是背科，而是科學推論題。」

游夏表示，第十題和第十四題都是考「演化」的題目。第十題考「擾動」，看圖形就能得到答案，「有讀到就會有分。」第十四題也是考演化，不過E選項的「分歧演化」課本沒提到，學生作答時可能會多思考一下。

游夏還說，今年的閱讀題比過去簡單許多，往年的文章比較艱澀、冗長，今年考生作答時間應該會縮短。另外，今年的實驗題考每個實驗的原理，考重要專業知識，「不能靠死背」。手寫題也出得不錯，有一題要考生設計實驗，他推測「可能很多人拿不到滿分」，因為要設計出對照組和實驗組。

全國高級中等學校教育產業工會解題教師團分析，單選題與實驗題平易近人，用功的考生應該不難得分。閱讀三藉由推理密碼子序列的經典實驗，能測驗學生是否具有高層次推論能力，是本試題的亮點。

全中教教師團表示，各冊實驗都有入題，強調實作的基本能力，會讓教師更落實實驗教學。第二部分著重實驗設計及圖形判斷，是極具有探究精神的考題。唯古典遺傳學及呼吸作用均未入題，第十一題圖三的X光繞射圖為無效圖形，就算不提供該圖，學生仍能作答，是比較可惜的地方。

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補教生物老師預估五標。圖／得勝者文教提供
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生物科 114分科測驗

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