114分科生物／考青蛙舌根在哪！實驗題難度偏高 師：無熱門時事題較可惜

114升大學分科測驗今天登場，首日最後一節考生物科，並由大考中心安排台北市高中教師群解題。建國高中教師周麗芬表示，今年生物難易適中、但鑑別度高，圖表題達19題，但考核能力和往年近似，都要求學生先具備各章節知識，融入歸納、分析、探究能力。

周麗芬指出，今年試題整體仍側重圖片判讀、閱讀、擷取資訊及科學研究方法，大部分考題仍是科學素養題，但也有如45-49等記憶性的知識題，而今年生物則無熱門的時事題，比較可惜。

33題有關青蛙解剖實驗，周麗芬表示，該實驗需具備操作經驗才有利作答，但該實驗屬於課綱內的實驗，學校講解時也會特別強調青蛙舌根構造，算是較細微的知識考法。

建國高中教師劉玉山則談到，不少學生抓到青蛙就立刻麻醉，該題側重觀察解剖前的構造，和過去考「內臟」不太一樣，所以也是告訴學生做實驗需按部就班。

但周麗芬也表示，今年也有少數題目超過課本內容，如第11題Ｃ、Ｄ選項論及物理的繞射分析，但不容易從圖上判斷；部分題目則和課本敘述不同，如第12題D選項「雙磷鍵」，一般習慣稱為「磷酸二酯鍵」。

闈場內教師分析，生物科混合題評量學生運用科學方法、判讀圖表以及合理判斷的能力。如40-42題論及病原體基因體分析，考生必須先具備基本生物學知識，了解各酵素的作用，接下來還得理解生物學實驗原理，看懂電泳分析結果，最後才能根據所得資料合理判斷實驗樣本屬於病毒。

闈內教師也指出，試卷難易度適中但具鑑別度，試題重視知識理解與應用，如第8題先從圖一判斷是植物細胞，再藉由滲透度實驗結果結合表格判讀，才能堆論物種；試題也重視實驗原理和操作，如33題問青蛙的舌根位於何處，講求實驗課時考生就要認真觀察。

闈場內試考生則表示，今年考生必須牢記實驗操作流程，還需對細節有更清晰的印象。實驗題難度偏高且取材多樣，切入的角度也較新奇，如33題青蛙觀察實驗，確實是平常實驗時較少注意的細節。

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