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114分科生物／題目中間偏易沒耍心機 考生輕鬆寫反映很親民

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天分科測驗最後一節考生物，南二中考場的南一中考生說簡單，考完後展露笑容。記者鄭惠仁／攝影
今天分科測驗最後一節考生物，南二中考場的南一中考生說簡單，考完後展露笑容。記者鄭惠仁／攝影

今天分科測驗最後一節考生物，台南二中考場考生普遍反映不難，題目中規中矩，觀念題多，只要熟讀課本及有認真做實驗，都會寫。考生也說，往年會有幾題刻意考較細微問題的題目，今年有，但沒刁難。由於數學比預期簡單，生物也不難，南一中的學生說，寫起來滿輕鬆的。

解答整理包

生物科主要是第3類組學生在考，台南二中考場也有不少第二類組的考生考生物，有考生說，是陪同學考，也有人是考來做是否填生醫學系的參考，更有學生是要驗證自己的實力，動機不一而足。不過，不少考生都說不難，有人甚至說很簡單，難易度介於2024、2023年分科測驗之間。

陳姓考生表示，這次化學題，題幹雖不多，但要整理，需花些時間，但生物的題目，題幹不長且一目了然，若課本有熟讀，也有認真做實驗，答案很快出來。往年混合題是較難的題目，題幹會較長，但今年直接問觀念。

往年也會考一些問得較細的刁鑽題目，今年雖細但不刁鑽，有一題是問胰島細胞壞掉，若放一個受器，要放在哪個細胞，才能修復並製造胰島素。這是問得較細的題目，但不刁鑽。

讓考生印象較深刻的是有一題組，給圖表，去判斷蜂鷹的覓食，是因為花粉的顏色或成分所吸引，以及探討顏色影響，如何設計實驗，屬於科學方法的題目，過去較少這類的題目。還有一題是從圖表判斷青蛙舌根的位置，屬實驗題，也滿有趣。考生說，整個題目只要熟讀課本就會寫，沒刻意刁難，很親民。

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