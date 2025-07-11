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114分科測驗／高雄考區首日僅零星違規 走錯考場、鈴聲響未停止作答

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗，高雄考區僅零星違規狀況，整體秩序良好。圖／中山大學提供
114分科測驗，高雄考區僅零星違規狀況，整體秩序良好。圖／中山大學提供

114大學分科測驗首日物理、化學、數學甲、生物4科已考完，高雄3大考區未傳重大違規事件，除1人走錯考場、1人鈴聲響未停止作答，整體秩序良好。明日考試科目為歷史、地理、數學乙、公民與社會。

高師大表示，高雄一考區物理缺考86人、化學缺考85人、數學甲缺考94人、生物缺考75人。除零星違規依規定提醒告知及登載外，未發生重大違規事件。

中山大學表示，二考區違規部分，1考生誤入其他試場，考試開始20分鐘內於作答前由考生發現，經由試務人員陪同至編定試場應試，扣減其該節成績1級分。1考生於考試結束鈴聲響畢未停止作答動作，經制止1次即停止，扣減其該節成績1級分。統計二考區４科缺考人數依序為85、84、85、78人。

高雄大學負責三考區，第1天4考科的缺考人數分別為31人、28人、42人及30人，試場秩序良好，未有違規。

114分科測驗，高雄考區僅零星違規狀況，整體秩序良好。圖／中山大學提供
114分科測驗，高雄考區僅零星違規狀況，整體秩序良好。圖／中山大學提供

生物科 物理科 數甲 化學科 114分科測驗

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