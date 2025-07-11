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114分科生物／考題偏簡單 社會組考生笑了：運氣好就鬼轉三類

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第4科生物考完。記者林佳彣／攝影
114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第4科生物考完。記者林佳彣／攝影

114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第4科生物考完。台北不少考生認為，考題偏簡單，歷史題不少，六界、免疫系統等都入題，有人考前複習到光敏素，直呼猜題猜中很開心，另有社會組用地理角度在回答生物多樣性一題。

南湖高中林姓考生認為，今年考題十分簡單，考蠻多必讀的生物史，三分之一都是可以掌握到分數的歷史題，題目也有出現X光繞射、DNA等，整體寫起來滿有把握，所以提早交卷。另有考生認為，這份試卷要背的東西多一些，也有考歷史題，算是冷門題型。

大同高中吳姓考生也說，考題偏易，單選題滿多基本觀念，例如界門綱目科屬種，最後一大題考紅光跟遠紅光，課本應該有教，但他忘了，仍有答題。

大同高中社會組鄭姓考生表示，感覺有點像在寫閱讀測驗，題組蠻直觀，看過文章就大概知道在問什麼。單選題是「背多分」，另有考生物多樣性，她用地理在答這題，因為生物多樣性跟地理有相關聯。她說，自己報考7科，搞不好，運氣好就鬼轉三類。

師大附中一名考生提到，體感上覺得今年考滿多免疫系統，例如抗體、抗原等觀念，也有光敏素的PR、PFR轉換等。整份試卷不算難、比模擬考簡單。其他考生則說，動物、植物等題的比例偏多，印象深刻是光敏素，考前才複習，沒想到就猜題猜中。  

生物科 114分科測驗

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