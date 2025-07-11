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114分科生物／題數多但好寫「比學測節制」 考生：有讀書就會答

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗生物科目已考完。記者郭韋綺／翻攝
114分科測驗生物科目已考完。記者郭韋綺／翻攝

114分科測驗生物考科，考生反映出題平易近人、人性化，題目難易度也很適中，沒有計算題，閱讀題組多半能從題目找到答案，混合題純手寫答案包括抗體、植物學，也不會過於艱深，只要關鍵詞記得住，作答沒有太大問題。

解答整理包

高雄女中考生柯逸筠說，今年考題偏簡單，雖然閱讀題比較長，已經不像學測那樣落落長「有節制一點」，但題數仍很多，一共有49題，還好沒出基因頻率，這個單元需要計算。

雄中同學陳姓同學說，題型有一定深度，重點是沒有繞來繞去，閱讀題字數很多，但不需要太多閱讀技巧，例如工蜂、蟻后的基因如何判斷，其實可以從題目直覺找到答案。

另名雄中洪姓考生說，生物整體試卷寫起來「手感不錯」，雖然閱讀部分延伸很廣，但並沒有超出課綱，比起歷屆更有鑑別度，「適合我們考」，大多數都是有都是有讀書就可以作答。基本上這是一份平易近人、人性化的考卷。

雄女顏姓考生說，今年考題很有挑戰性，對一個領域的知識點出題細密，且線索隱晦，要對該領域中所有細節及關聯性有扎實的認識才能作答，「要讀的很透」。

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