114分科生物／ 二、三類組考完了！考生指中間偏易 考青蛙舌頭位置被難倒

114年分科測驗首日結束，今天最後一科考生物，報考人數相較前3科少許多。中部考生認為，今年整體難度比去年簡單，須要背誦細節的部分都沒有考出來，反而有很多閱讀理解題，最難的可能是實驗題，問考生「青蛙舌頭」的位置，不少人直呼「被考倒了」。

今年分科測驗首日最後一科生物考完之後，二、三類組的考生已走完大考地獄，離開考場時雖然還不清楚結果如何，仍露出輕鬆的笑容，與身旁同學有說有笑；不少二類組考生理想的科系不採計生物，也陪著奮鬥3年的同伴一起考完。

台中一中黃姓學生提早5分鐘交了答案卷，他覺得今年生物比去年簡單一些，整體難度算是中間偏易，靠基本觀念可以應答多數題目。他指出，生物科比較多須要背誦的在「受器」部分，今年全都沒有考出來，可以說是相當不為難考生，寫起來也蠻開心。

黃姓學生表示，今年比較多閱讀理解題目，其中有些閱讀題組也蠻困難的，但多翻2、3次還是可以抓到題目重點；最刁鑽的題目出現在實驗題，其中一題問「青蛙的舌頭在哪裡」，算是考得很細，他也完全忘記了，只能苦笑跳過。

台中一中楊姓學生也說，這次生物不需要背誦太細節的知識，比較偏向閱讀測驗，有基本觀念就可以回答，至於實驗題的確考得相當細節，多數考生應該不會注意青蛙的舌根位置；印象中這次比較沒有生活應用題，圖表題也和過去差不多，整體而言中間偏易。

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