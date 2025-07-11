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114分科數甲／補教：單選「異常簡單」 這題型分高低…預測5標各降1級分

聯合報／ 記者馮靖惠／即時報導
補教數學老師預估數甲五標分別是44、37、27、17、11。圖／得勝者文教提供
補教數學老師預估數甲五標分別是44、37、27、17、11。圖／得勝者文教提供

大學入學分科測驗第一天第三科考數甲。補教數學老師解創智表示，今年數甲整體難度平易近人，尤其單選題「異常簡單」，不過有些題目考驗學生的幾何圖形解讀能力，有些人可能會卡住，預估頂標、前標、後標和底標，各降1級分。五標分別是44、37、27、17、11

解答整理包

「今年單選題異常簡單。」解創智說，今年數甲單選前三題，五分鐘寫完應該沒問題。以單選第一題為例，就算對圖形沒概念，仍能透過帶入選項，不需判斷也能解答。第二題也很平易近人。第五題多選題需要稍微演算一下，不過也不難。

解創智也提到，五、六兩冊占比超過一半，第三冊的圖形相當重要，提醒未來高中生要好好念。最後見真章、分高低的「還是幾何」。不過他也說，今年出題老師把大家懼怕的排列組合變簡單了。

另外，解創智認為，決勝還是在考生作答時的EQ及時間分配，因為最後的兩題混合題還算容易，但如果前面花太久時間在解題，後面時間可能不夠。

另外，這次難題分布平均，都壓在各大題的最後。現在數學考科越來越明確的方向是考學生的數學能力，不需要大量繁雜的計算，「只要會算就可以過。」

至於兩個題組，題目敘述稍長一點，但解創智認為不會造成學生太大困擾。最後一題考微積分，15、16題都是證明題，得分的差距關鍵是在敘述有無完整，「立論有據」就能拿到不錯分數。

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