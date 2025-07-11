分科報名搞烏龍！建臺高中集體報錯考科 大考中心證實：沒做這件事

大學分科測驗今登場，苗栗縣私立建臺高中爆出集體報錯學生考科，欲考歷史科的文組生，被錯報成生物，考生物的理組生則報成歷史科，共23名學生受影響。大考中心今天證實，採集體報名學校會收到大考中心寄發的報考資料確認表，但該校未落實讓學生簽名，「他們沒做這件事。」而表格也無新舊之分，是學校錯置，導致鍵入的學生考科也錯誤。

大考中心主任張新仁今天再說明，分科測驗報名為6月5日至6月17日，期間和報名截止後，大考中心都有建置雙向檢核機制，讓學校端、考生端都能查核修正。

張新仁指出，雖然為集體報名，但學生必須親自校核報考確認表上的個人資訊，且要親筆簽名，該表由學校留存，事後大考中心曾親自致電學校詢問，「但他們沒做這件事。」再者，報名學校上傳學生檔案後，學生就可以到大考中心分科測驗試務專區中的考生專區註冊，並查詢確認。

張新仁也強調，不只集體報名，大考中心也有很多個人報名的考生，「大家都沒問題，都做了這件事。」即便是集體報名考生，也要落實上網註冊檢核。

張新仁也談到，若考生發現資訊有錯，報名期間內可由高中通知更正；報名截止後6月18日至20日開放確認報名資料，若有誤也可由高中提出更正，且針對集體報名學校，也用電子郵件回傳各校報考資料請學校確認，即便設有上述查核點，該校都沒有提出修正需求。

但張新仁也談到，仍肯定學校願意幫忙學生集體報名，只是數個檢核點機制仍需善用。

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