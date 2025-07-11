114分科數甲／簡單程度連老師都嚇到！得分機會大 複數題成「分高下」關鍵

114升大學分科測驗今天登場，由大考中心安排台北市高中教師群解題，下午重頭戲數學甲登場，北市教師解題團評析，今年數甲簡單題目略多，陽明高中教師蘇順聖表示，尤其開篇的單選題，「簡單程度我自己都嚇一跳。」簡易題往前擺，讓後段學生有很大的得分機會，低分群成績應會比以往提升。

蘇順聖指出，過去分科測驗數甲都是計算量大，時間不足往往是考生的壓力來源，但今年開頭單選題不少題目都能簡單應答，如第1題，不僅給了圖也點出對稱軸，看圖就能找答案；第2題給予正立方體圖，純有空間概念就能作答；第4題則為二次曲線，學生看到方程式後直接畫圖即可。試題觀念性題目增加、計算量下降，難易度適合所有考生。

但蘇順聖也表師，第8題則是教師們公認的難題，複數題歷來均為難題，在於學生接觸概念的時間較短，且能包含三角函數、圖形等概念，評估也是今年「分高下」的試題，鑑別度足。

成功高中教師許為明也表示，今年複數試題相對困難，一是題型少見，二則是亦考幾何與代數，但只要學生順著選項慢慢思考，會發現其實選項都有提示作用，對解出答案有幫助。

中正高中教師林榮福則談到，今年數甲半數試題概念均來自高三選修數學課程，部分試題仍為跨單元結合，但整體而言，今年偏難的試題僅為中偏難，中偏易的試題則更顯溫和，簡單的試題亦較去年多，且簡易的試題都集中試卷前端，更有利學生下筆。

闈場內教師則分析，今年數甲試題由易至難排序，主要評量數學概念、不需要繁複計算，難易度和去年接近。部分試題具有巧思，如非選題15-17題以微積分為主軸，但結合多項式知識，連結相關概念；12-14題則連結如期望值、獨立事件、幾何分佈等概念，且由易而難，也要求考生再用數學求和符號表達解題過程。

闈場內試考生則表示，試卷難易題兼具，如15-17題積分的應用屬於中間偏難，考驗積分的多種題型計算，包括旋轉體等。第8題複數平面同樣是難度較高的題目，將三角函數倍角公式結合複雜計算。

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