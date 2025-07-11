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114分科測驗／數甲科試題與解答

聯合報／ 記者許維寧李芯董俞佳陳宛茜馮靖惠楊惠琪葉冠妤／台北即時報導
大學入學分科測驗今登場。記者鄭惠仁／攝影
大學入學分科測驗今登場。記者鄭惠仁／攝影

114年大學分科測驗數甲科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

第0頁。圖／得勝者文教提供
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第1頁。解答／得勝者文教提供
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第2頁。解答／得勝者文教提供
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第3頁。解答／得勝者文教提供
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第4頁。解答／得勝者文教提供
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第5頁。解答／得勝者文教提供
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第6頁。解答／得勝者文教提供
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第7頁。解答／得勝者文教提供
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數甲 114分科測驗

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