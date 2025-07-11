114分科數甲／複數、微積分、空間向量入題 考生曝這是冷門題

114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第3科數學甲考完。台北不少考生認為，考題比起歷屆偏簡單，考排列組合是送分題，冷門題則是證明期望值，也有人直言空間觀念要很好，至於會考的複數、微積分都有考。

內湖高中湯姓考生直呼「好難哦」，雖然有寫完，但來不及檢查。印象深刻是空間的考題，像是非選題也有考空間向量；他直言也有送分題，但就是因為是基本觀念，比較少練習，今看到考題就比較陌生，例如單選第一題考sin的圖型，「我寫到107年指考都還沒有寫過sin的圖形。」

南湖高中李姓考生認為，整體寫起來算順手，會考到的單元還是會考到，例如複數、基本微積分一定會有；觀念題、計算題各半，但有些題目看不太懂，得要想好再看用什麼解法。

松山高中徐姓考生指出，該份考題跟歷屆比是偏簡單，考試範圍沒那麼廣，單選題考排列組合，算是送分題，他認為觀念題多、計算題普通，最後是提早交卷。林姓重考生也說，跟歷屆考題比偏簡單，手寫比較難，證明題會就會、不會就不會，比較多都是高一二的觀念，但也有跨單元的考題，用Σ解釋期望期。

大同高中周姓考生說，112年分科測驗是最難，今天這份試卷比較簡單一點，有考空間向量等觀念。手寫第一大題考期望，要證明期望值是什麼，她直言歷屆手寫都是考空間向量、微積分，沒想到要證明期望值，「期望值算是冷門題。」

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