快訊

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

街口支付董總親上火線提三大聲明 強調已取得大部分店家力挺營運

聽新聞
0:00 / 0:00

114分科數甲／複數、微積分、空間向量入題 考生曝這是冷門題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第3科數甲考完，考生備戰最後一科生物。記者林佳彣／攝影
114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第3科數甲考完，考生備戰最後一科生物。記者林佳彣／攝影

114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第3科數學甲考完。台北不少考生認為，考題比起歷屆偏簡單，考排列組合是送分題，冷門題則是證明期望值，也有人直言空間觀念要很好，至於會考的複數、微積分都有考。

內湖高中湯姓考生直呼「好難哦」，雖然有寫完，但來不及檢查。印象深刻是空間的考題，像是非選題也有考空間向量；他直言也有送分題，但就是因為是基本觀念，比較少練習，今看到考題就比較陌生，例如單選第一題考sin的圖型，「我寫到107年指考都還沒有寫過sin的圖形。」

南湖高中李姓考生認為，整體寫起來算順手，會考到的單元還是會考到，例如複數、基本微積分一定會有；觀念題、計算題各半，但有些題目看不太懂，得要想好再看用什麼解法。

松山高中徐姓考生指出，該份考題跟歷屆比是偏簡單，考試範圍沒那麼廣，單選題考排列組合，算是送分題，他認為觀念題多、計算題普通，最後是提早交卷。林姓重考生也說，跟歷屆考題比偏簡單，手寫比較難，證明題會就會、不會就不會，比較多都是高一二的觀念，但也有跨單元的考題，用Σ解釋期望期。 

大同高中周姓考生說，112年分科測驗是最難，今天這份試卷比較簡單一點，有考空間向量等觀念。手寫第一大題考期望，要證明期望值是什麼，她直言歷屆手寫都是考空間向量、微積分，沒想到要證明期望值，「期望值算是冷門題。」

數甲 114分科測驗

延伸閱讀

分科測驗用眼疲勞 中醫師：可按摩睛明等穴位

114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

不斷更新／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答

114分科測驗／化學科試題與解答

相關新聞

114分科測驗／化學科試題與解答

114年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、...

114分科測驗／物理科試題與解答

114年大學分科測驗物理科（物理科）試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二...

114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

分科測驗第一天第二科考化學，補教老師表示，今年考生要拿高分，閱讀理解要夠強，圖表判斷要敏銳，相當考驗考生「數值估算」的能...

114分科化學／比去年簡單 考生：題幹短很多 圖表複雜易迷失

114分科測驗化學題目，考生說，題幹短，沒有落落長，「很棒」，題目也比去年簡單，都只考到皮毛，沒有很深，題目很多直覺就能...

114分科數甲／今年不是魔王關！考生認難度偏中間 觀念不難、1題型較少見

114年分科測驗首日第三科數學甲，做為許多考生心中的「魔王關」，今年中部考生認為，數學難度偏中間，基本題算多，觀念也不難...

114分科物理／補教：題組題「出得佛心」 計算不複雜 估頂前標高1分

分科測驗第一科考物理，補教物理老師表示，這是一份具有創意且具鑑別度的題目，並不太難，且難度沒有堆積在其中某個大題，計算也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。