114分科數甲／旋轉體積、坐標空間入題！爆冷門出1題型 考生認「有鑑別度」

114分科測驗數學甲科目爆冷門出現證明題，需用微積分解題，堪稱大魔王題，還有歷屆沒出現過的考題，整體難度很高，另有考生說，尤其手寫和填充難題多，很具鑑別度。

新興高中考生鄭翔尹說，今年空間向量、旋轉矩陣、鏡射、機率、排列組合都考到了，多選最後一題複數、三點共線比較複雜，整體難度適中。

雄女蘇姓考生說，非選題出現旋轉體積，過去歷屆都沒出現，補習班老師曾提醒注意這題，這題竟然被命中，還考到σ（sigma），不屬於課綱內容，教材沒有教過，讓她覺得很衝突。

雄中李姓考生說，最後一題非選題是證明題，印象中過去模擬考沒出過，這題給出了一個多向函式，利用微積分概念證明特定區間是否大於零，算有鑑別度。

雄中楊姓考生表示，選填有考坐標空間及複數平面，這兩大題稍難，考得較靈活，需要思考一下。雄中張姓考生說，這次考法比起學測題目論述直接，不會彎彎繞繞，比較好理解題目，整體難度有下調。

鳳山高中蔡姓考生認為整體考題比去年簡單，整體來說答案不會有很奇怪的數字，選填最後一題考平行四邊形求面積比較難作答。

商品推薦