114分科數甲／今年不是魔王關！考生認難度偏中間 觀念不難、1題型較少見

114年分科測驗首日第三科數學甲，做為許多考生心中的「魔王關」，今年中部考生認為，數學難度偏中間，基本題算多，觀念也不難，雖有少數題目計算比較複雜、題型比較少見，整體而言不算特別困難。

鈴聲響起，今年分科測驗數甲考試結束，過了約2分鐘考生們才步出考場大樓，陪考家長表示前2科物理、化學都沒這麼久，數學的交卷時間還是會長一點；不過考生們說，今年數甲不算特別難，寫起來也沒有時間不夠的狀況。

台中一中林姓學生表示，今年數甲選擇題比往年簡單，基本題目算多，一看就知道要用什麼概念解題，非選題較難，比如填充題第三題，以及非選題最後一題旋轉體計算，他雖然猜到會考，但計算仍相當複雜。孫姓學生補充，旋轉體不是新的題型，但函數值與值域很複雜，整體難度算中間。

台中一中簡姓學生開玩笑說，「會寫的很簡單，不會寫的就很難」，他整張考卷中想最久的議題是多選題的最後一題，考複數平面的三點共線，這是以前比較少看到的題型，給的條件也較少。

台中一中施姓學生表示，多選題最後一題計算時需要仔細思考，至於非選第三題旋轉體，觀念倒是不難，計算複雜可能出現計算錯誤；整張考卷大概只有旋轉體的計算較繁複，其他題目相對簡單，他認為可能比去年還要簡單。

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