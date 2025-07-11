114分科數甲／考生說比預期簡單 單選題考觀念有如送分題

分科測驗的數甲每年都固定有一定難度，要拿高分並不簡單，今天登場的分科測驗，第3節考數甲，南一中部分考生認為比預期簡單得多，也比學測數甲簡單，寫起來讓自己很有信心。由於拚理工科系的學生，考完數甲就算考完，考好的學生露出喜悅表情，同學間相約去聚餐或看電影慶祝。

台南市今天中午下起大雨，考完第2節化學後，大雨滂沱，不少街道積水，但雨勢來得快，也很快結束，積水也很快退去。但學生最在意的是第3節的數甲，因為這幾年的數甲題目都不簡單。數甲考完後，不少學生有說有笑，記者詢問台南二中考場的台南一中考生，有人說簡單，但也有人說難，不過，說簡單的比說難的多。

陳姓、張姓考生說，和今年學測數A相較，數甲明顯簡單，也較去年分科測驗數甲簡單，題目觀念題多，計算題沒有大量計算的題目。以往多選題，會讓人模擬兩可，不知該選拿些，但今年的題目很容易判定；而單選題多為觀念題，若觀念好，等於是送分題。

考生說，也有些題目具挑戰性，有一題是計算坐標系，求平行四邊形面積，此題觀念很重要，若觀不對就難作答。另多選題有一題是求三點共線的複數題目，也具挑戰性。整體來說，過去數學題目彙編重於五、六冊，這次平均分配。南一中學生也說，題目和學校的段考題目相較，學校的題目較難。

部分考生認為，原本以為數學甲這一科會很難熬，沒想到不難，考完是很有信心，也很快樂，希望下一節生物能考好。

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