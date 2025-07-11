114分科化學／新課綱4年來最難 連資深補教老師都解得很痛苦

分科測驗第一天第二科考化學，補教老師表示，今年考生要拿高分，閱讀理解要夠強，圖表判斷要敏銳，相當考驗考生「數值估算」的能力。補教老師更直言是「十年來解得最痛苦的一次」，連他帶著全國前20名的學生一起解題，學生也覺得不簡單，是108新課綱以來最難的一年，「考題老師出得很用心，但用心到考生會害怕」。「比較少基本分」是這份考題的小缺點，不過參加科展、科學班的頂尖學生寫起來會得心應手。另外，這份考題對高中老師也會有很大衝擊，未來的教學方向要更著重如何處理實驗數據等等。

「新課綱實施四年來最難的一年」，補教化學老師黃鑫表示，考生寫起來會有蠻大的挫折感，考題越後面困難度越高，尤其是混合題。實驗上的判斷題目蠻多的，多選題16、17題甚至已經跨到大學實驗範圍的題目，相當困難。

黃鑫說，混合題也考了幾題以往比較少看到的題目，像是23-25題的題組題，雖然難度不高，但題型比較少見。也有幾題偏冷門的主題，像是單選6、7題是舊課綱範圍。考生寫到最後一個題組，可能已經沒力，對考生來講會是一個挑戰。

黃鑫還提到，課綱內的實驗完全沒出到，如果學生認真做課綱內的實驗，無法得到相對應的報酬。若只是讀課內範圍和寫歷屆試題，要拿到很高分數也很不容易。不過對於科學班、參加科展的同學會比較有利。他推測以後會選分科測驗化學科的學生應該會銳減。

補教化學老師江青釗也坦言，他從民國91年解題解到現在，「衝擊很大」，題目很創新，但會讓考生苦不堪言。他直言，大學教授可能試圖要考出學生的「概念」，卻忽略了學生緊張的心理因素。「一堆圖表一堆數據，學生看的時候壓力很大。」

「光是最後一個題組，連我都開始恍神」，江青釗說，他身為20多年的高中化學老師，也花了很多時間解這一題，因為數據不明確，點很不好抓，且上下圖如果看錯，答案就會選錯，包括斜率、分布、意義等等。

江青釗表示，今年化學考題每一題都很漂亮，但對孩子來講很痛苦。他認為教育應該顧到不同程度的孩子，還是要讓中等程度的考生有成就感，應該把課綱內的實驗拉進來，出個大概40、50分左右的站比，這樣會更好。

江青釗還說，這份考題「顛覆他的想像」，他擔心考生當下腦筋轉不過來。尤其是最後一個題組，光看圖形，學生就會害怕，學生要懂得去切割，哪一個先反應，哪一個晚反應，他在跟全國排名前20名的學生在解這題時，連頂尖的學生也花了快五、六分鐘才解出來。

補教預估五標為：頂標45、前標38、均標28、後標21、底標15。

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