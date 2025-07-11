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114分科化學／圖表題配分近年最高 師認整體偏難：基本題少、命題靈活

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114升大學分科測驗今天登場，第二節考化學，北市教師解題團一致認同今年化學科「偏難」，對中間程度學生影響較大。記者許維寧／攝影
114升大學分科測驗今天登場，第二節考化學，北市教師解題團一致認同今年化學科「偏難」，對中間程度學生影響較大。記者許維寧／攝影

114升大學分科測驗今天登場，第二節考化學，並由大考中心安排台北市高中教師群解題。北市教師解題團一致認同今年化學科「偏難」，對中間程度學生影響較大。建國高中教師趙君傑指出，今年基本題偏少、題數比去年略多，且圖表題配分從去年64分增為72分，為近年來最高，也因圖表題較多，學生必須重新整理化學知識，針對圖表分析、推理才能作答。

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北一女中教師江慧玉表示，今年化學科試題敘述較靈活、新穎，如23-25題題組，圖的縱軸使用沸點，顛覆了過去常用蒸汽壓的表述方式，題目因此需要花時間理解再加以分析，學生需要更多解題技巧。

中山女高教師劉泓其也舉例，如12題為振盪反應，是學生較陌生的概念，但只要再細看5個選項，就會發現能和所學知識結合，是將基礎知識進階到活用；23-25題題組則稍為顛覆考生既成觀念、較「反直覺」，但只要可利用實驗數據，推導至沸點和蒸汽壓的關係，就可以作出合理的判斷。又如今年試題也包括環境賀爾蒙結構、天然氣燃燒分析等，都是引導學生將所學結合生活，「是很棒的切入點」。

劉泓其說，14-15題為國中理化實驗的延伸，但15題Ａ選項學生乍看之下認為敘述明確，但實際推導一級反應時又會發現略有落差，敘述改為「接近」一級反應會比較妥適。

闈場內教師評析，今年化學科屬於「中間偏難」，難題為概念較複雜或匯集兩種以上的概念，考生要抽絲剝繭將變因分離。如第30題以往酸鹼中和較重視滴定液的體積與pH值關係，但該題須考慮到導電度，也更加深了圖表判讀能力，屬複合型題目。

再者，闈內教師也指出，今年靈活創新的試題比例偏高，如14-15題為反應速率相關，該題需要使用反應時間倒數推出反應速率，題幹圖表已將1/t數據列入，減少了計算時間，考生將解題心力放在概念理解即可。再者，試題也重視觀念、簡化計算，需計算試題僅6題，題數較少也將數字簡化，評估能減少計算間。

闈場內試考生也表示，試題著重觀念而非複雜計算，簡易的化學計量試題可直接計算，混合題則多講求實作經驗，如29-31題將酸鹼滴定結合導電度，考驗學生結合不同線索的能力，且滴定圖形非課本中常見的強酸或強鹼、弱酸或弱鹼圖形，學生還需延伸課內所學。

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