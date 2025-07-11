114分科測驗／物理違規 12人未帶應試有效證件、3人喝水都被扣分

114學年分科測驗今天登場，首日依序考物理、化學、數學甲、生物。大考中心說明今天上午物理科應試狀況，上午未傳出重大違規，但仍有零星違規事件。最多仍為12件考生未攜帶應試有效證件，且也有3名考生應試時喝水，都將依規定扣分。

大考中心主任張新仁表示，截至中午，物理科違規大宗樣態仍為考生未攜帶應試有效證件正本，而且未於規定時間內送達，總計12件；其次為行動電話未完全關機6件，以及應試時飲水3件、考試結束鈴響畢後持續作答3件。

張新仁也說，也有2件為攜帶已關機的手機或攜帶不可攜入座的物品，以及1件考生攜帶入場物品發出聲響。上述案例都將依照簡章規定扣分。

此外，張新仁也指出，物理科考試有3名突發傷病考生，1名考生氣胸、1名考生手腕受傷，兩人都移往備用試場應試；另還有1名考生因為車禍需使用特殊答題卷，也協助安排其到特殊試場應考。

由於正值7月天氣炎熱，依規定考試時不得進食、飲水，又近年分科測驗都有查獲考生考試時飲水的違規案例，依規定都會遭扣1級分。

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