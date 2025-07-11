114分科化學／硼酸入題「課本上沒看過」 三類組考生：模擬考比較難
114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第二科化學考完，台北考生認為模擬考還比較難，這份難度中間偏易，有機部分考滿多，另有考酸鹼反應等概念。
一名考生認為，這份化學試卷跟模擬考差不多，難度中間，計算題少、觀念題多，單選題簡單、不太需要動腦，但也沒有很多送分題，倒是有些素養題；考題有出現課本上沒看過的東西，例如硼酸，再讓考生自己去推敲答案。整體寫起來順手，沒有提早交卷，有把時間拿來多做檢查。
林姓重考生指出，「考簡單比信心，考難比程度」，這份化學考卷對他來說，還沒有比信心的程度，整體難易度適中、偏易；計算整體偏少，有些觀念題要看清楚，不然很容易因此出錯。印象深刻是一題電解氫氧化鈉的送分題，但自己沒把握，還卡了5分鐘；素養題滿多，閱讀量整體偏大；有機部分考滿多。
南湖高中三類組考生也認為，寫起來難度中間，反倒模擬考比較難。麗山高中陳姓考生說，化學並非自己拿手科目，但寫起來中間偏易，有唸書就可答題。
大直高中陳姓考生提到，化學是擅長考科，這份試卷比模擬考簡單，倒是學測考題還比較難。另名考生直呼，完全不能跟模擬考比，模擬考難多了，至於考題有酸鹼反應、酸鹼曲線等概念。
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