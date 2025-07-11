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114分科化學／近4年最難！考生苦笑：非選最後1題大魔王「寫不出來」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
考完化學科後的午休時間。考生表示，今年化學真的很難，可能是近年最難。記者陳敬丰／攝影
考完化學科後的午休時間。考生表示，今年化學真的很難，可能是近年最難。記者陳敬丰／攝影

114年分科測驗首日第二考科化學，考生們走出考場時面色凝重，台中一中考生表示，今年化學題目很難，有可能是近4年最難，單選題還比較基本，從多選題開始難度直線上升，一直到非選題最後一大題，又是從未看過的新題型，直呼「寫不出來」。

解答整理包

中一中李姓學生表示，今年化學不只比去年難，跟歷屆相比都算很難，再加上現場考試壓力，以他的個人感覺至少是近4年最難；單選題還好，算是比較基本，但從多選題開始愈來愈難，非選題3題中，第一題還算基本，第二題就出現變化，第三題更是前所未見。

中一中戴姓學生指出，往年多選題通常都能明顯看出錯誤的選項，一下子就能把選項畫掉好幾個，但今年的多選題「選項很難刪」，很多題目第一時間只能畫掉1個選項，剩下4個選項看起來好像都對。

李姓學生說，今年題目並沒有特別冷門或細碎的知識，但觀念考得很細，若沒有真的細緻讀熟，難以做出正確判斷，對題目把握度很低，可以說「方向與往年差不多，難度差很多」；其實非選題第二題也是個變化題，把圖形縱軸常見的蒸氣壓換成沸點，需要多做一次轉換，不過還算是比較基礎。

李姓學生與戴姓學生說到非選第三題，都面露苦笑，直言「真的沒把握」；該題是把酸鹼滴定與有機化學結合在一起出題，過去從未見過把這2者題目混和在一起的考題，非常考驗學生能否把知識融會貫通。第二科就遇上「魔王級」的化學，接下來還要考數學甲，不過他們也認為，不至於對心態造成太大影響。

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