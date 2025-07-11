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114分科化學／考生直呼難！偏重在素養 觀念多計算少

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學分科測驗第二節考化學，考生說題目難。記者鄭惠仁／攝影
大學入學分科測驗第二節考化學，考生說題目難。記者鄭惠仁／攝影

大學入學分科測驗第2堂考化學，台南二中考場考生反映題目偏難，素養題多，雖然題幹不是很長，但須先整理及理解才易作答，也考驗閱讀素養。考生說，2023年化學題被認為較難，相較下今年的題目雖略為簡單，但仍比去年及2022年考題難。

解答整理包

台南一中王姓等多名考生說，今年化學題偏難，難在和傳統的化學題不太一樣，偏重在素養，若閱讀素養不夠，無法立即理解題意，就會影響作答。有考生認為題幹偏長，但也有人認為題幹適中，只是還必須快速整理並理解題意，所以會覺得較難。

考生表示，今年化學題仍以觀念題為多，計算題較少，素養題較令人意象深刻的是問瓦斯火焰與氧氣、甲烷的關係，以及以果膠的結構問酸鹼中和的問題，都和生活有關。有考生認為，雖然今年化學較去年難，不過，基本題若都能把握，成績不會太難看。

化學考完後，學生走出教室，不少人少了笑容，認為化學題難，打擊信心，由於下一堂是考最具挑戰的數甲，考生說，想到今年學測數A超難，擔心數甲也不會太簡單，就不輕鬆起來，「希望題目不要出得太難」。

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