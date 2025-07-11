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114分科化學／比去年簡單 考生：題幹短很多 圖表複雜易迷失

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114分科測驗今天登場，物理、化學已考完。記者郭韋綺／攝影
114分科測驗今天登場，物理、化學已考完。記者郭韋綺／攝影

114分科測驗化學題目，考生說，題幹短，沒有落落長，「很棒」，題目也比去年簡單，都只考到皮毛，沒有很深，題目很多直覺就能作答，也有考生認為圖表比較複雜，有鑑別度，不擅長畫圖就很失分，若要拿分，要明確知道自己需要取用的資料，否則會迷失在圖表中。

解答整理包

高雄中學考生黃致穎說，今年化學題幹和題目很短，手寫計算不多，大多是簡答題型，沒有考到很難，刷題的時候發現比起往年模擬考簡單得多，有點出乎意料，只要注意一下時間，應該都能拿高分。

另名雄中唐姓考生說，這一次試卷出的圖表較複雜，需要分析的資料很多，如非選題組題內以果膠結構的官能基為題，提供導電度及pH值的實驗圖表，要求得出不同的值，也列出混合溶液中不同種類分子作用差距的曲線圖，需進行多選題分析。

高雄女中藍姓考生認為，今年化學考題與上一屆差不多，但題組題的圖表不太清楚，將大量數據混合在表中，要抽絲剝繭得出答案花很多時間。新興高中林姓考生認為，今年計算題比較難，但有一些手寫題較平易近人，如考出官能基概念的題目都相對好作答。

新莊高中林洺賢表示，聚合有機、反應速率考得很簡單，考皮毛而已，沒有考很深，都是偏觀念和計算，有一題沉澱表在多選題，判斷甲乙丙丁四種化合物，要把沉澱表背好，才能知道怎麼寫。

左營高中洪立飛說，酸鹼滴定、係數平衡都算簡單，只要透過化合物原子組合就能知道係數比，作答算輕鬆，這次沒有時事入題。

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化學科 114分科測驗

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