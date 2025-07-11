114分科化學／比去年簡單 考生：題幹短很多 圖表複雜易迷失
114分科測驗化學題目，考生說，題幹短，沒有落落長，「很棒」，題目也比去年簡單，都只考到皮毛，沒有很深，題目很多直覺就能作答，也有考生認為圖表比較複雜，有鑑別度，不擅長畫圖就很失分，若要拿分，要明確知道自己需要取用的資料，否則會迷失在圖表中。
高雄中學考生黃致穎說，今年化學題幹和題目很短，手寫計算不多，大多是簡答題型，沒有考到很難，刷題的時候發現比起往年模擬考簡單得多，有點出乎意料，只要注意一下時間，應該都能拿高分。
另名雄中唐姓考生說，這一次試卷出的圖表較複雜，需要分析的資料很多，如非選題組題內以果膠結構的官能基為題，提供導電度及pH值的實驗圖表，要求得出不同的值，也列出混合溶液中不同種類分子作用差距的曲線圖，需進行多選題分析。
高雄女中藍姓考生認為，今年化學考題與上一屆差不多，但題組題的圖表不太清楚，將大量數據混合在表中，要抽絲剝繭得出答案花很多時間。新興高中林姓考生認為，今年計算題比較難，但有一些手寫題較平易近人，如考出官能基概念的題目都相對好作答。
新莊高中林洺賢表示，聚合有機、反應速率考得很簡單，考皮毛而已，沒有考很深，都是偏觀念和計算，有一題沉澱表在多選題，判斷甲乙丙丁四種化合物，要把沉澱表背好，才能知道怎麼寫。
左營高中洪立飛說，酸鹼滴定、係數平衡都算簡單，只要透過化合物原子組合就能知道係數比，作答算輕鬆，這次沒有時事入題。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言