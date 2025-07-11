114分科物理／補教：題組題「出得佛心」 計算不複雜 估頂前標高1分

分科測驗第一科考物理，補教物理老師表示，這是一份具有創意且具鑑別度的題目，並不太難，且難度沒有堆積在其中某個大題，計算也不像去年這麼複雜，整體而言，難度由淺至深，單元分配平均，連最後與半導體相關的題組題，也出得「很佛心」。粗估頂標和前標為49和42，都比去年提升1個級分。

補教預估分科測驗物理科五標分別為，49、42、28、18、14。

尖端科技脫離不了物理，今年分科測驗物理科最後一題24-26題的題組考了跟「半導體製程」有關的題目。補教物理教師陸怡中說，台灣最重要的是半導體產業，這一題結合當下流行的趨勢議題，考生要藉由圖形圖表做判斷，如果解讀能力好的考生，還是能夠應答。

陸怡中進一步解釋，這個題組藉由半導體製程的曝光機（光源）當作題目的引子，從文字敘述搭配方程式，以及衰減係數的判斷，希望考生藉由給定的條件，找出曝光機的光源，只要同學們知道圖形裡的範圍在哪裡，抓到關鍵點，25題就可以判斷，考驗同學對於整個題目的理解能力。26題的計算也不複雜。「跟去年相比，大考中心今年很佛心。」

陸怡中說，23題考電場形成裝置，是實驗題，以「探究與實作」的方式命題，只要在學校有做實驗，或是理解概念，拿分是沒有問題的。實驗在學校有實驗手冊，但通常一班會建議同學，每個實驗操作完之後的「省思」很重要。探究與實作沒有固定形式，而是夾雜在整份考題中。

陸怡中說，17題有關於電流磁象，有做歷屆考古題的同學，應該能駕輕就熟。16題單極馬達，「不需要計算，只需要判斷」，符合「探究與實作」的精神，結合生活上的小物理實驗。考生首先要先知道電流的流向，加上電流磁效應，是一個結合多章節的題目。

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