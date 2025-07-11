114分科物理／納半導體製程題 全中教估難度適中

114年度分科測驗物理科，全中教解題團隊評估「難度較去年更適中」，半導體製程題考到台灣發展出的技術，展現基礎科學在產業發展中的關鍵角色。

全國高級中等學校教育產業工會今天邀請第一線教師解題，團隊指出，今年試題最大的亮點在第24到26題組，取材自半導體製程相關技術，其中第24題提及台灣半導體技術突破性的發展。

全中教指出，今年還考到腳踏車情境、電力線等位線實驗，實驗題難度不高，有助於現場實驗教學，同時鼓勵培養學生「知其然也知其所以然」的學習態度。

全中教認為，整份試題相較去年難度更為適中，學生掌握物理核心概念都有機會順利作答，是一份品質與鑑別度兼具的試題。

全國教師會解題團隊則分析，今年是國際量子科學與科技年，試題結合生活和時事新聞及科學的實際應用，評量學生是否知道普朗克、愛因斯坦、波耳、德布羅意等物理學家重要的理論。

全教會指出，腳踏車的力學概念與去年試題的概念類似，評量剎車時的摩擦力概念和位移，呼應腳踏車的物理學。整份試題考驗學生是否融會貫通。

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