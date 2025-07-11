114分科物理／納半導體製程題 全中教估難度適中
114年度分科測驗物理科，全中教解題團隊評估「難度較去年更適中」，半導體製程題考到台灣發展出的技術，展現基礎科學在產業發展中的關鍵角色。
全國高級中等學校教育產業工會今天邀請第一線教師解題，團隊指出，今年試題最大的亮點在第24到26題組，取材自半導體製程相關技術，其中第24題提及台灣半導體技術突破性的發展。
全中教指出，今年還考到腳踏車情境、電力線等位線實驗，實驗題難度不高，有助於現場實驗教學，同時鼓勵培養學生「知其然也知其所以然」的學習態度。
全中教認為，整份試題相較去年難度更為適中，學生掌握物理核心概念都有機會順利作答，是一份品質與鑑別度兼具的試題。
全國教師會解題團隊則分析，今年是國際量子科學與科技年，試題結合生活和時事新聞及科學的實際應用，評量學生是否知道普朗克、愛因斯坦、波耳、德布羅意等物理學家重要的理論。
全教會指出，腳踏車的力學概念與去年試題的概念類似，評量剎車時的摩擦力概念和位移，呼應腳踏車的物理學。整份試題考驗學生是否融會貫通。
【文教熱話題】
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言