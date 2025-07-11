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114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

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114分科測驗／物理科試題與解答

聯合報／ 記者許維寧李芯董俞佳陳宛茜馮靖惠楊惠琪葉冠妤／台北即時報導
大學入學分科測驗今天登場。記者鄭惠仁／攝影
大學入學分科測驗今天登場。記者鄭惠仁／攝影

114年大學分科測驗物理科（物理科）試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、地理、數乙、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

第一頁。圖／得勝者文教提供
第一頁。圖／得勝者文教提供
第二頁。圖／得勝者文教提供
第二頁。圖／得勝者文教提供
第三頁。圖／得勝者文教提供
第三頁。圖／得勝者文教提供
第四頁。圖／得勝者文教提供
第四頁。圖／得勝者文教提供
第五頁。圖／得勝者文教提供
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第六頁。圖／得勝者文教提供
第六頁。圖／得勝者文教提供
第七頁。圖／得勝者文教提供
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第八頁。圖／得勝者文教提供
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第九頁。圖／得勝者文教提供
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第十頁。圖／得勝者文教提供
第十頁。圖／得勝者文教提供

114分科測驗

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