114分科物理／計算量大 解題師：半導體製程+罕見對數圖入題決勝關鍵

114升大學分科測驗今天登場，首節考物理科，並由大考中心安排台北市高中教師群解題。北市教師群、建國高中教師陳泓志分析，今年物理計算量較多，如第9題思考時需「轉兩個彎」，11題還考驗學生的數學技巧；松山高中教師蔡皓偉則分析，今年決勝關鍵在24-26題組，主軸為半導體製程，但出現少見的對數圖，用以鑑別學生能力。

陳泓志說，今年物理科評估仍是難易適中，文字敘述合理但計算稍多，且過去的計算數字較為直觀，今則較貼近實際的實驗計算狀況。

蔡皓偉則說，今年最後一題題組為半導體製程，學生可能對該情境感到陌生，又表格也是「跌破大家眼鏡」，出現了罕見的對數圖，評估將是鑑別學生程度高下的關鍵。以26題為例需要學生找出波長範圍，其實能在圖中找答案，但若學生在解讀題幹時就有問題，要拿下該題的4分則非常困難。

建國高中教師賴奕帆則分析，過去兩年，物理科的計算題多殿後，今年則將計算題都放在單選題，後段如混合題等則較偏觀念測驗。另外，今年物理科總分100，有高達14分實驗題，如21-23題題組的電位線和電場實驗裝置，只要學生過去由留心於實驗，應能順利回答，困難之處僅在於判斷儀表Ｍ為何，但整體而言，實驗題配分佳，可鼓勵學生多做實驗。

依照今年物理科考題、配分趨勢，蔡皓偉也建議，由於單選題計算偏多，學生依照題號順序書寫可能會開始慌亂，今年答題策略在於，「覺得不對勁就趕緊往後看。」學生適度略過部分難題，心情才不容易有起伏。

闈場內教師則評析，今年物理科還是有相當比例的基本題，如1、3、18題等只要考生知道物理學發展進程即可回答，也具備觀念題，無需計算即可判斷。試題重視學科核心概念，沒有瑣碎的記憶或複雜的物理計算，難易度和去年相仿，能鑑別各種程度考生的學科能力。

另外，闈內教師也指出，試題重視實驗操作與表達能力，如混合題21-23題以「等電位線與電場」實驗為題，考生須明白實驗架構的內容和原理，也要清楚表達實驗操作的步驟與設計，並根據實驗結果說明。試題也著重探究與實作的精神，如24-26題取材半導體製程，需由題文「判斷晶圓製作的可能波長」，結合閱讀理解、數值分析再做圖表判讀。

闈場內試考生則指出，試卷具備一定的基礎題，有利於幫考生建立信心。但題型五花八門，有如第4題考題設計直接，難度接近課本例題；也有如第9題，單元為電磁感應，但計算過程需要較多推理。

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