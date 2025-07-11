114分科物理／題目燒腦拐彎抹角 半導體晶圓、光刻機入題

114分科測驗今天登場，第一節的物理科，考生反映題目拐彎抹角、陷阱多，不按牌理出牌，直接計算結果發現卡關，只好打掉重練，計算沒很複雜、但要讀懂題目很燒腦，今年還有時下最夯的話題半導體製程和晶圓、光刻機入題，算是貼合時事哽。

分科測驗第一天物理考完，總計共有30題，單選題型占多數、22題，考生認為單選題偏觀念，沒有太多時事、素養題也不算難，不過題目可能要多看幾眼才能抓到題意。

高雄女中洪姓考生表示「有陷阱題」，例如非選題組題有一題考腳踏車煞車系統的摩擦係數，地面與輪胎的摩擦力需要分開計算，如果有人沒注意就可能寫錯，「題目要看懂」。

瑞祥高中考生陳嘉偉也說，不少題型連結很多，第一眼看題目不易看出真正題意，直接下去計算，才發現行不通，只好重新計算，好像柳暗花明又一村，解題很有趣。

陳嘉偉說，例如第五題的衛星繞行星，用等速圓周率推出行星重量，重量該怎麼推，還好背了一堆公式，套入所有公式，才推出脈絡找出答案。

新莊高中溫丞善說，物理考科多選，很多題目瞞茵的，題目，多點耐心閱讀，要仔細看，非選題在閱讀上要話更多精力、下功夫，最後一題考光刻機、奈米波長，給了多圖表和敘述，計算好了再對表，滿好玩的，整份試卷題目靈活、不死板，但沒仔細素看就會覺得被「陰」。

鳳山高中董姓考生表示，今年題目難易度感覺跟去年差異不大，其中非選題組題以半導體製程結合曝光機為題，貼合時事，讓人印象深刻。

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