114分科物理／比模擬考簡單、中等偏易 考生：多觀念題要靈活運用

114學年度分科測驗今明兩天登場，今天第一科物理考完，北部學生認為多是觀念題，得靈活運用，整份試卷中等偏易，也有不少送分題，甚至比模擬考簡單，有人觀察素養題變多。

師大附中二類組吳姓考生認為，整份試卷中規中矩，中等偏簡單，除了手寫最後一題，似乎沒有比較刁的題目。他提及一題手寫是考電流探測實驗，看過課本應該都會知道，算是送分題。

吳姓考生表示，整份試卷滿多典型題型，例如有一題是2個木塊一起滑要測速度，他之前寫練習題就碰過2、3次，今天看到時，就覺得「讚啦！」若跟時事有關，就是最後一題談半導體製造。

育成高中王姓考生說，這份試卷的手寫題要寫比較多，要計算的選擇題變少，多是觀念題，得靈活運用；素養題也有多，文字描述變長，選項的文字量變長；考題有算腳踏車煞車的摩擦係數，也有電流觀念，那張圖是他第一次看到，雖然不難，但要計算。也有題目給公式，只要把數字帶進去就可算出答案。

另有自然組考生直言考題難，但模擬考更難，他有重複檢查，最後是提早交卷。他認為，整份試卷沒什麼計算題，都是觀念題比較多。也有大同高中自然組鄭姓考生坦言自己物理不好，答題還是硬撐到最後才交卷。

一名考生評估，寫起來還順手，有提早交卷，第一題考量子力學，算是送分題，混合題比較需要去動腦。大同高中社會組陳同學報8科，對於物理試卷，直呼超級困難，完全不會，最後提早交卷。

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