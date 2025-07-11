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114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

114分科測驗／考生氣胸、手腕受傷 移往備用試場應考

中央社／ 台北11日電

分科測驗今天登場，物理科考試時有3名突發傷病考生，包括氣胸、手腕多處受傷、因車禍受傷等，移往備用試場或特殊試場應試。

114學年分科測驗今天舉行第1天考試，第1節考物理，2萬1095人報考，1515人缺考，缺考率7.18%，大學入學考試中心於物理考完後說明試務狀況。

大學入學考試中心主任張新仁表示，物理科考試時有3名突發傷病考生，1名考生氣胸、1名考生手腕有多處受傷，都移往備用試場應試；1名考生因為車禍，導致作答上有困擾，需要特殊的答題卷，因此安排到特殊試場應試。

114學年大學分科測驗於7月11日、12日考試，苗栗縣建臺高中因報名作業疏失，導致原本應報考歷史的文組生全部報考生物，要報考生物的理組生變成報考歷史，有23名學生受到影響。

張新仁說明，分科測驗依照簡章規定辦理，不會有其他方案；學測成績15級分雖可轉換為60級分，但分科測驗與學測的考科不同，因此主要看大學校系在考試入學管道採計哪些考科；由於考試與分發屬於不同單位負責，大考中心負責考試，無法建議考生如何選填志願。

物理科 114分科測驗

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