114分科測驗／家長機車爆胎 中壢警僅4分鐘火速送考生到校
今為大學分科測驗首日，然而在上午8時29分許考試即將開始前，中壢警分局中壢派出所接獲一名母親著急的衝入派出所求助，原來她騎乘機車載送兒子前往考場途中，後輪竟突然爆胎無法行駛，眼看8時35分預備鈴即將響起，警方立即開車只花4分鐘載他到校。
今考試科目分別為物理、化學、數學甲、生物等，然而考試即將開始前，中壢派出所接獲一名母親著急的衝入派出所求助，原來她騎乘機車載送兒子前往考場途中，後輪竟突然爆胎無法行駛，眼看8時35分預備鈴即將響起，母親滿臉著急聲音顫抖地懇求警方商借機車。
正值備勤警員涂宏瑋與警專43期實習生林鈺晨深明考試攸關考生終身大事，立即表示主動駕駛巡邏車護送考生前往考場。自上午8時30分出發，在車流量大的道路上，原先應約10分鐘車程，僅使用短短4分鐘，便順利於上午8時34分將考生安全送達國立中央大學附屬中壢高級中學考場門口，成功讓考生搶在預備鈴響前進入考場。
中壢警分局長林鼎泰表示，警方於分科考試期間，在考場周邊佈署交通疏導與治安維護勤務，致力讓每位考生都能安心應試，同時特別提醒考生與家長，先期評估交通狀況提早出門，避免因突發狀況耽誤考試。將持續秉持「視民如親」的精神，提供民眾緊急協助，並祝福所有應試同學金榜題名，順利邁向理想人生階段。
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