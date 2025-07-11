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114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

114分科物理／難度與歷屆差不多 考生：這1題「要靠素養」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
114年分科測驗首日，第一科考物理，台中一中學生認為整體難度算中間，最後一題非常新穎，是純粹的素養題。記者陳敬丰／攝影
114年分科測驗首日，第一科考物理，台中一中學生認為整體難度算中間，最後一題非常新穎，是純粹的素養題。記者陳敬丰／攝影

今天是114年分科測驗首日，上午第一科考物理，考生上午8時不到就開始準備，10時左右考完。台中一中學生認為，今年物理整體難度與歷屆差不多，算是中間，不過最後一題非常新穎，需要使用的算式不在課綱中，「純粹的素養題」，看懂就很簡單。

今天分科測驗考科依次是物理、化學、數學甲、生物，屬於二、三類組學生的報考科目，明天考科是歷史、地理、數學乙、公民與社會，是一類組學生的戰場。台中今天仍有微雨，考生們在走廊上做最後複習，不少學生家長也到現場陪考。

台中一中戴姓學生說，今年物理科體感上比去年與前年簡單，沒有考得很細，靠基本觀念為主，而且大多「一看就知道用什麼觀念」，計算題只有1、2題；這不一定是好事，雖然不用擔心計算錯誤，觀念可能會有些許偏差，仍會出現不確定選項。

戴姓學生說，今年多數題目都有在歷屆考題或模擬考出現過，較新的題目在手寫部分，尤其最後一題關於「光的強度衰減係數」，是從來沒看過的題目，一開始也看不懂，靜下心來想通就很簡單。

李姓學生表示，今年題目和歷屆相比，整體難度屬於「中間」，不算太難但也不簡單。他同樣對最後一題印象深刻，看到該題第一時間不太知道要問什麼，也是冷靜下來想了一下才豁然開朗。

李姓學生說，該題的解題關鍵是一串從未出現在課綱中的算式，歷屆考試、模擬考乃至其他考試當然也不曾看到過，可以說是「純粹的素養題」，考驗學生基本功，有學好數學中的指數應該就能從容應對，可以說是蠻有趣的題目，出得很好。

物理科 114分科測驗

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