114分科物理／沒特別刁難 半導體入題考生形容如科普
大學入學分科測驗今天登場，第1堂考物理，學生反映難易適中，題目沒有放水，但也沒有特別刁難，可能會較有鑑別度。台南二中考場學生表示，去年觀念題偏多，今年計算題增加，要多花點時間計算，有關半導體的題目有入題，凸顯台灣是半導體大國，也迎合科技趨勢。
南一中潘姓、蘇姓、王姓、杜姓考生說，今年學測第一堂考數A，因題目難，重創許多考生的信心，今年分科測驗考試前，也擔心第一節的物理題目出得太難，會影響心情，不過，題目出得中規中矩，寫來心情較為平穩。
最前面的選擇題是觀念題，前3題考觀念，較為簡單，一看到題目就知道答案，算是給糖吃，不過，接續題目就有些需要計算及思考的題目，難度就漸漸增強。其中非選題有一題是考摩擦力，就腳踏車的輪胎、剎車片及輪胎的電磁摩擦力做計算，是較花時間而且較有難度的題目，不過，寫起來覺得有趣。
今年沒有AI題，但最後一題與半導體有關，有點像科普，考光在水中的衰變係數，也讓人印象深刻。考生表示，今年物理題計算題、觀念題約各占一半，和前幾年物理題相較，並沒有較簡單，不少題目還是要動腦筋去分析和計算，但也沒有特別刁難的題目，也讓自己較有信心，迎戰下一堂的化學。
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