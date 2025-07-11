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建臺高中報錯考科各界求情 大考中心：不會有其他方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私立建臺高中是苗栗縣的明星高中，不料今年爆出為應屆考生集體報考大學分科測驗，卻發生選填歷史、生物科別相互錯置的疏失。記者胡蓬生／攝影
私立建臺高中是苗栗縣的明星高中，不料今年爆出為應屆考生集體報考大學分科測驗，卻發生選填歷史、生物科別相互錯置的疏失。記者胡蓬生／攝影

大學分科測驗今登場，苗栗縣私立建臺高中爆出集體報錯學生考科，欲考歷史科的文組生，被錯報成生物，考生物的理組生則報成歷史科，共23名學生受影響。各界幫學生求情，並提出以學測成績換算等方案，但大考中心今天表示，分科測驗是按照114分科測驗簡章辦理，「不會有其他方案」。

建臺高中錯報學生分科測驗考科，部分學生原應報考生物科，卻被錯報為歷史科；亦有學生欲報考歷史卻被誤登為生物，另有學生數乙科目完全漏報，準備恐付諸流水。但教育部和大考中心昨日均表示，此時做任何更動都會造成試務風險，且考量公平性，不會予以變更。

學生團體EdYouth則建議，大考中心仍可針對個案提出補救措施，教育部與大考中心應思考加開特殊考場、安排補考場次，甚至允許個案學生以具效力的學測成績進行換算作為替代依據。

大考中心主任張新仁今天則回應，分科測驗是按照114分科測驗簡章辦理，「不會有其他方案」。學測成績以15級分計算，確實可以轉換成60級分，但要特別說明，分科測驗考科跟學測考科不同，還需看大學校系在考試入學管道採計的考科。

另外，張新仁說，考試與分發分屬不同單位負責，大考中心無法建議考生如何選填志願。

生物科 歷史科 114分科測驗

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