分科測驗登場 首日考物理、化學、數學甲及生物
114學年分科測驗今天登場，首日科目為物理、化學、數學甲及生物。大考中心提醒，考生應確認應試資料正確並攜帶有效證件，如國民身分證、具照片健保卡等，學生證不具效力。若忘帶證件，須於當節考試結束前補交，否則將扣分處理。
因應夏季高溫，考試期間禁止飲水、進食，違規將扣1級分；手機須完全關機，勿僅設為靜音或飛航模式，以免違規記點。
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