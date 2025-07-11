影／建臺高中分科測驗搞烏龍 考生委屈「只能認了」今考試盼給加油

苗栗縣私立建臺高中為學校應屆畢業考生集體填報今年大學分科測驗出差錯，大考中心未接受校方和立委、縣長的請求，今明兩天23名受影響的考生還是必須上陣接受錯置的考科應試。

建臺胡姓考生昨天受訪說，他報考文組，選填的是歷史、地理、公民和數乙，前幾天收到簡訊才知他要考的歷史科變成考生物科，打電話向老師、學校詢問，得到的答覆是要等大考中心的決定，他自己也打到大考中心詢問，對方表明這是學校的疏失，並非大考中心出的錯，如果是大考中心有錯，一定會幫忙改正，按照分科測驗的書面規定，還有檢核確認的時間已逾期，目前情況不可能變動；先前學校並沒有通知要求大家上網查核，也沒有簽確認單

他說，自己和幾個同學都很努力準備考試，但現在得去考理組的生物科，先前的心血都白費了，大家為此事感到難過和感傷，因當初很多人就是學測成績沒考好，也有一些人想考第3類醫組，大家才會想藉考分科測驗再拚一次，現在出錯讓人很困擾，可能沒辦法進入想進的學校，但事實已無法改變，大家也只能「認了」，他先前完全沒準備生物科，在應考前的最後時間只能趕緊惡補一下生物，「能補多少是多少」，同學為此很不開心，但看到他（意指校方工作人員）也很辛苦，大家還是會「給」包容。

建臺高中陳瑩樺表示，在昨天確認大考中心不會為建臺考生增加考場讓學生有機會考自己選填的科目後，她逐一打電話向家長說明並致歉，有的家長能接受，但也有的未接電話，不知道是太生氣不接還是有其他事在忙，這次疏失確實全是學校的責任。

建臺高中（建臺中學）多年來一直是苗栗縣升學的明星學校，早年入學國中部還得抽籤，但近年來招生一直面臨少子化的影響，即使如此，校門的圍牆還是張貼學生錄取大學的佳績表現，十分醒目。 建臺高中（建臺中學）多年來一直是苗栗縣升學的明星學校，校門的圍牆上還張貼學生錄取大學、高中的佳績表現，十分醒目。記者胡蓬生／攝影

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