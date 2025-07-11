分科測驗首日考物理化學數甲生物 須帶有效證件
114學年分科測驗今天舉行第1天考試，考科為物理、化學、數學甲、生物，考生務必攜帶身分證等有效證件正本應試，學生證無論有無照片，都是無效證件。
114學年分科測驗訂於7月11日、7月12日舉行，第1天考物理、化學、數學甲、生物，物理科和化學科各約2.1萬人選考，數甲約2.3萬人選考，生物約1.4萬人選考。
大學入學考試中心新聞稿指出，考生務必攜帶應試有效證件正本應試（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），學生證無論有無照片，都是無效證件。
考生進入試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，並將置於臨時置物區的行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）；考試開始鈴響後，若發現考生攜帶的行動電話未完全關機，不論置放位置，均視同違規。
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