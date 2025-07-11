影／建臺高中為學生集體報名大學分科測驗搞烏龍 校方「解密」緣由

苗栗縣私立建臺高中為應屆考生集體報名參加大學分科測驗，不料在考前4天爆出填選科別時文、理組歷史、生物兩科相互錯置的大烏龍，23名考生受影響，此事7月9日晚間在網路社群平台曝光後引發外界嘩然，網友痛批校方的錯誤太離譜，包括藍綠立委、苗栗縣政府都為學生力爭依正確科別應考的機會，但昨天下午還是無法如願取得大考中心支持，學生在今、明兩天（11、12日）只能依錯誤的科別應考。

建臺高中昨天一早由教務主任陳瑩樺代表校方一再出面道歉，坦承錯誤責任全在校方，願接受上級長官對學校行政疏失的任何懲處，她並公開懇求教育部、國教署及大考中心「給孩子一個應試的機會」，但校方已做最壞打算。

她說，後來在看見大考中心公告的聲明後，就明白此事已無轉圜餘地，必須開始盤點學生可填選的志願，考後會立刻由輔導小組盡全力幫學生選填適合的大學及科系就讀。

前晚網友爆料「苗栗某私立高中把學生的考科集體報錯，考歷史的文組生全部報考生物，考生物的理組生全部要考歷史」， 掀起這起烏龍事件。

陳瑩樺說明發生錯誤是因大考中心有制式的表單，但學校都會提前作業，註冊組先用去年的表單填選學生要報考的科目，等大考中心系統開放下載今年的新表單，再將學校已彙整的報考資料依序轉貼到大考中心的表單上，再回傳給大考中心，但今年大考中心表單的科目排序有變動，註冊組卻未查覺，大考中心收到校方回傳的表單，是無法發現科目有錯置的情況，因此疏失的責任全在學校。

她說，大考中心在考前將校方提報出錯的科目以簡訊傳給學生，學生收到才發現提醒的考科不是自己選填的科目，驚覺不對勁，校方此刻才知出錯，緊急向大考中心反映盼修正考科，也透過縣府、立委協助爭取，一直焦急等待回覆，但大考中心10日發布的說明，顯然不同意，也無轉圜餘地。

學校先前曾請學生、導師及家長核查確認選填的考試科目，但用的還是學校去年排序的表單圖檔，並非回傳給大考中心的新表單，當然不可能看出任何失誤，直到周一7月7日學生收到大考中心的應考簡訊通知，才查覺報考的科別出錯。

大考中心昨天7月10日在官網發布說明，強調全國共有3萬9190名考生報考，共有28個考區、40個分區，1194個試場，所有試務都已就緒。除雙北外，所有分區所需試卷都已送出闈場配送至各地試場，如臨時新增特定考生的應試考科，必須逐一確保試題、試卷、監試試務、考生應考身分確認等流程和作業的正確性，這將造成闈務及試務的高風險，如有單一環節錯漏，將波及全國考生。

昨天有媒體報導稱國教盟理事長王瀚陽受訪時指控建臺報名作業出包後，教務主任因考上正式教師火速辭職，還企圖推卸責任說是用到去年舊格式，後來又跟學生說現在究責無用，讓學生及家長非常震驚和憤怒，建臺家長也反映沒看到學生簽名確認的文件，向家長會投訴，建臺教務主任隱匿報名出錯一事，還拍屁股走人，對方原是代理教師兼教務主任，每月超鐘點月薪逾10萬元，考上正式教師，事件曝光後，已轉赴公立學校擔任英文老師。

稍後也有別的媒體報導，走人的是擔任老師的註冊組長。

陳瑩樺強調，她和註冊組長都沒請辭離校，且組長是行政人員，也非老師，她沒興趣針對這些拼拼湊湊、穿鑿附會攻擊她個人的傳言回應對方；目前校方將重點投注在考生，希望能在這次錯誤中幫學生找到合適的大學與科系就讀，校方以後也將就分科測驗增加「第三方」人力的糾錯機制，避免類似疏失再發生，至於註冊組長的懲處，現在不是究責時刻，但考後有可能受校方懲處。

陳瑩樺表示，學校應屆畢業生有134人，其中27人報考分科，有22人出現歷史、生物科錯置，另有1人數乙報成其他科，共23人受影響，其中衝擊最大的是第3類組想進醫、藥類學系的5名考生，沒考生物想入學的機會幾乎沒有，至於考第1類組的文組4名考生，選填的科目在新表單的排序沒有變動，因此沒受到影響。 苗栗縣私立建臺高中爆出為應屆考生集體報考大學分科測驗，卻發生選填歷史、生物科別相互錯置的疏失，教務主任陳瑩樺代表學校對外說明及道歉，坦言一切責任都在校方。記者胡蓬生／攝影 私立建臺高中是苗栗縣的明星高中，不料今年爆出為應屆考生集體報考大學分科測驗，卻發生選填歷史、生物科別相互錯置的嚴重疏失。記者胡蓬生／攝影 私立建臺高中是苗栗縣的明星高中，不料今年爆出為應屆考生集體報考大學分科測驗，卻發生選填歷史、生物科別相互錯置的疏失。記者胡蓬生／攝影 大考中心昨天7月10日針對建臺高中提報考科出錯的事件發布說明。 圖／取自大考中心官網

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