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分科報錯考科 學子怎自救？專家建議：挑科系或報單招

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導
大學入學分科測驗11日登場，前一天開放看考場。記者蘇健忠／攝影
大學入學分科測驗11日登場，前一天開放看考場。記者蘇健忠／攝影

苗縣私立建臺高中報出校方集體報錯學生考科事件，引發討論。升學專家分析，採計國英的科系很多，今年科大單招也很多，這些學生應該「不會沒學校」；建議學生採取兩策略，一是「找不採計歷史、生物的科系」，另一是「去報科技大學單招」。

苗栗縣教育處則表示，縣府將針對受影響的廿三名考生提供升學及志願選填等相關諮詢，盡全力消弭建臺中學行政疏失對考生造成的影響。

升學平台大學問執行長魏佳卉表示，僅採計國英的科系有很多，若以社會組來看，有百分之五十四點○四的科系不採計歷史，如今錯誤發生了，「既然簡章規定，就是規定」，不會有「專案處理」，建議學生可以採取的策略有兩個，一個是「找不採計歷史、生物的科系」，另一個是「去報科大單招」。

至於生物沒考到，又想讀國考科系的學生，包括護理、藥學、復健、檢驗、放射等。魏佳卉表示，今年科大單招，普高也能報名，建議可以改報科技大學單招，今年科大名額很多，既然是國考科系，念哪個學校都一樣，「考上證照才是真的。」

魏佳卉表示，當然如果成績很好的頂標生，可能就要考慮重考，因為頂標學校的採計科目多，不然就找不採計的科系，應該還是可以找到不錯的志願。

魏佳卉說，社會組有九一四個系組，採計歷史的有四九四個系組；自然組分科招生八五七個系組，採計生物科的僅二五一個系組，除非有特定科系非念不可，不然從中找有興趣、不排斥的科系先填，不用一下子就選擇重考。但若非得醫學系不考，就要重考了。

藥學 科系 名額 升學 114分科測驗

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